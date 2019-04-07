الزمالك يشكر نادي حسنية أكادير على حسن الاستقبال

حرص خالد بورقية نائب رئيس نادي حسنية أكادير المغربي على زيارة فندق إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المغرب والتقى مع إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة. والتقى مع إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة. حيث أكد بورقية على ترحيبه بفريق الزمالك فى بلده الثاني المغرب وتقديم أي خدمات له ووجه له تيجانا الشكر على حسن الاستقبال والضيافة. ويستعد الزمالك لمواجهة حسنية أكادير المغربي، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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