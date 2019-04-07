طوارئ باتحاد صيد الأسماك استعدادًا لبطولة الجمهورية

ينظم الإتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك
وأكد المهندس محمد قداح، أن الإتحاد يعمل علي مدارالأيام الماضية بصورةمستمرة، من أجل البطولة، وإخراجها بالشكل التنظيمي، الذي يعكس مدي قوة مصر التنظيمية والإداراية العالية.
وتابع رئيس الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك
ومن المقرر أن يشهد فاعليات البطولة وزير الشباب والرياضة، وبعض من نجوم الوسط الرياضي، للترويج لرياضة صيد الأسماك والتعريف بها.
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