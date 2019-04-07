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طوارئ باتحاد صيد الأسماك استعدادًا لبطولة الجمهورية

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ينظم الإتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك

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، برئاسة المهندس محمد قداح، بطولة الجمهورية، خلال الفترة من 16 إلي 20 إبريل الجري،والتي تستضيفها مدينة الغردقة. 

وأكد المهندس محمد قداح، أن الإتحاد يعمل علي مدار

الأيام  الماضية بصورةمستمرة، من أجل البطولة، وإخراجها بالشكل التنظيمي، الذي يعكس مدي قوة مصر التنظيمية والإداراية العالية.  

وتابع رئيس الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك

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أن اللواء أركان حرب أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، يقدم كافة التسهيلات للإتحاد من أجل نجاح البطولة، وخروجها بالشكل المطلوب.

ومن المقرر أن يشهد فاعليات البطولة وزير الشباب والرياضة، وبعض من نجوم الوسط الرياضي، للترويج لرياضة صيد الأسماك والتعريف بها.‎

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