مصطفى عسل وفريدة محمد يتوجان بالكأس الدولية للإسكواش

توج الثنائي مصطفى عسل وفريدة محمد لاعبا منتخب مصر للإسكواش بلقب بطولة الكأس الدولية للإسكواش التي أقيمت في باكستان الدولية للإسكواش التي أقيمت في باكستانخلال الأيام الأخيرة على مستوى منافسات الرجال والسيدات. وحصل يوسف سلمان على المركز الثانى فى منافسات الرجال بالبطولة نفسها.

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