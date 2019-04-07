الارشيف / اخبار الرياضه

مصطفى عسل وفريدة محمد يتوجان بالكأس الدولية للإسكواش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

توج الثنائي مصطفى عسل وفريدة محمد لاعبا منتخب مصر للإسكواش بلقب بطولة الكأس

الدولية للإسكواش التي أقيمت في باكستان
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
خلال الأيام الأخيرة على مستوى منافسات الرجال والسيدات.

وحصل يوسف سلمان على المركز الثانى فى منافسات الرجال بالبطولة نفسها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى عسل وفريدة محمد يتوجان بالكأس الدولية للإسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا