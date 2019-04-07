مصطفى عسل وفريدة محمد يتوجان بالكأس الدولية للإسكواش

توج الثنائي مصطفى عسل وفريدة محمد لاعبا منتخب مصر للإسكواش بلقب بطولة الكأسالدولية للإسكواش التي أقيمت في باكستان
خلال الأيام الأخيرة على مستوى منافسات الرجال والسيدات.
وحصل يوسف سلمان على المركز الثانى فى منافسات الرجال بالبطولة نفسها.
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