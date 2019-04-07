وادي دجلة يحتفل بالمدرب علاء عبده بمناسبة انتهاء الموسم

احتفل فريق الناشئين «مواليد 2005» لكرة القدم بنادى وادى دجلة بمدربهم كابتن علاء عبده المدير الفنى للفريق والمدير الفنى لمنتخب القاهرة بمناسبة انتهاء الموسم وتحقيق الفريق لنجاحات وبطولات خلال هذا الموسم، بمشاركة كابتن شريف شحته وكابتن أوجد مجد لحراسة مرمى الفريق وكابتن محمد رشوان مديرا إداريا للفريق، والتقط اللاعبون بالفريق لقطات مصورة مع مدربهم، وعبروا عن سعادتهم وامتناهم للجهاز الفنى وجهود قيادات النادى بدء من كابتن أحمد حمودة بتوفير الإمكانيات والدعم الكبير لجهاز قطاع الناشئين الذى يرأسه كابتن بركات علام.

وكان علاء عبده المدير الفنى لمنتخب القاهرة والمدير الفنى لفريق 2005 قد صعد بالفريق إلى مراكز متقدمة وعبر أعضاء الفريق من لاعبين وحراس مرمى وأولياء الأمور عن ثناءهم وامتنانهم

بما قدمه كابتن علاء عبده لهم من مجهود كبير واهتمام بكل اللاعبين على مدار الموسم كله بعد أن حدد الأهداف معهم في أول الموسم وحققها بحمد الله بنسبه كبيرة ،فاكتسبوا خبرات مهمة على يديه.

ووجه أعضاء الفريق الشكر لعلاء عبده‫ مؤكدين أنهم يعتبرونه قدوة لديهم كلنا وتعلموا على يديه أشياء كثيرة على مدار الموسم لا تخص الرياضة فقط بل إنسانيا وحياتيا وخلقيا، وتمنوا أن يكملوا مسيرتهم الرياضية معه، وأشاروا إلى أنهم تعلموا أموار كثيرة فيما يخص الأخلاق واحترام البعض للبعض، مما جعل الكرة فى وادي دجله ٢٠٠٥ من أمتع الفرق في

الدوري خلال هذا العام.‬ وأعرب أولياء أمور الفريق عن سعادتهم بما بذله كابتن علاء عبده الذى أسس لفرقة‫ محترمة وساهم فى تطوير شخصيات اللاعبين فنيا وأخلاقيا فأثر فيهم كثيرا وصمم علي أسلوب فريد حمل الحزم والحنان والشدة والرحمة واللين فى كل الأوقات واستطاع أن يطبق ما هدف إليه بنجاح بنسبة كبيرة ، وتمنوا له التوفيق فى رحلته إلى اليايان كمدير فنى لمنتخب‬ القاهرة.

وجدير بالذكر، أن كابتن علاء عبده يستعد للسفر إلى طوكيو لمشاركة مواليد 2005 ببطولة العواصم فى اليابان ، فى نهاية شهر ابريل الحالى، ويضم الجهاز الفنى والادارى لمنتخب القاهرة 2005 المدير الفنى علاء عبده "وادى دجله" ، ومعه المدرب مصطفي مارين "المقاولون" ، ومدرب حراس المرمي احمد فوزي الأهلى واللدكتور هاني العناني الجيش طبيب الفريق ، والاداري أيمن حسان من منطقه القاهرة ، ونافع عبد الدايم عضو مجلس الاداره والمشرف علي منتخبات منطقة القاهرة.