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المنتخب الأولمبي يخوض وديات أوروبية في يونية

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قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، خوض وديات أوروبية خلال التوقف الدولي في يونيو المقبل.

وأكد شوقي غريب، أن الفترة

من 3 الى ـ11 يونية المقبل، تشهد مباريات المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا،
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بما يعني انشغال المنتخبات الإفريقية في هذا التوقيت بالمباريات.

وتابع أن الجهاز الفني للمنتخب اتفق على خوض مباريات ودية مع فرق أفريقيا خلال فترة التوقف الدولي في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبل.

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