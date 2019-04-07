صور.. وزير الرياضة يثني على مستوى الفروسية في كأس مصر

أثنى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على المستوى الفنى لبطولة كأس مصر للفروسية والمستوى الفنى العالى الذى ظهر به معظم الفرسان الذين شاركوا فى البطولة، وأعرب الوزير عن سعادته بأعداد الفرسان الذين تنافسوا على لقب البطولة والذين تعدوا عددهم نحو 200 فارس وفارسة، وأكد الوزير أن مصر أصبح بها فرسان على مستوى عال لديهم القدرة على الفوز بالبطولات الدولية والعالمية، معلنا انه يدعم ويساند رياضة الفروسية بكل قوة من أجل الوقوف على منصات التتويج الدولية، جاء ذلك خلال حضوره اليوم الأخير من البطولة التى أنتهت فى ساعة متاخرة من مساء أمس السبت على ملعب نادى الجيش بمدينة نصر، حيث كان فى إستقباله المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية واللواء سيد معوض المدير

التنفيذى للاتحاد، وعدد من قيادات النادى.

وأسفرت نتائج البطولة فى المستوى الأول والشباب أقل من 20 عاما، عن فوز الفارس محمد مدحت عبد الكريم لاعب نادى الجزيرة بالمركز الأول، وحل زميله أمين كريم غبور فى المركز الثانى، وحصل محمد أشرف من الجمعية الرياضية على المركز الثالث، فى حين جاء أحمد علاء من جرين بلازا فى المركز الرابع، وحصل أحمد حسام فارس الجزيرة على المركز الخامس، وجاء محمد أسامة فارس سبورتنج فى المركز السادس، وفى المستوى الثانى والناشئين أقل من 18 عاما، فاز الفارس محمد وئام من نادى (ام فى بى) بالمركز الأول، ومحمد أسامة لاعب سبورتنج بالمركز

الثانى، وأدهم جمال من سموحة بالمركز الثالث، وأحمد حازم فارس القوات المسلحة بالمركز الرابع، وأمين غبور من الجزيرة بالمركز الخامس، وزياد الدخاخنى من الجمعية الرياضة بالمركز السادس.

أما فى المستوى الثالث والناشئين أقل من 16 عاما، فحصل على المركز الأول إسماعيل البرعى من مزرعة رباب، وجاء محمد علاء من إتحاد الشرطة فى المركز الثانى، وهيا البرعى من مزرعة رباب فى المركز الثالث، وحل كل من إسماعيل البرعى من مزرعة رباب، وزياد السماحى من سموحة، وهنا عبيد فارسة المعادى فى المراكز من الرابع وحتى السادس على الترتيب، وفى مباراة الدرجة الرابعة والأشبال أقل من 14 عاما، فاز بالمركز الاول ياسين أشرف من (ام فى بى) بالمركز الأول، وحل حسن باسل من القوات المسلحة فى المركز الثانى، وجاء رفيق أسعد من الجمعية الرياضية فى الثالث، وحصل كل من محمد الشناوى فارس القوات المسلحة، وزميلته حبيبة البربرى، وأنس نشأت من مزرعة رباب للفروسية بالمراكز من الرابع وحتى السادس على الترتيب.