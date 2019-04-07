ابن رونالدينيو صاحب الـ14 عاماً يوقع أول عقده احترافي

وافق جواو منديز، ابن النجم البرازيلي السابق رونالدينيو، والبالغ من العمر 14 عاماً، على توقيع عقدٍ مدته 5 سنوات مع نادي كروزيرو البرازيلي، وجرى ترفيعه بالفعل إلى الفريق الأول.



ويستطيع منديز، الذي كان والده رونالدينيو أحد أفضل اللاعبين بالعالم، أن يلعب في مركز المهاجم الصريح أو المهاجم الثاني، بحسب صحيفة Mirror البريطانية.



وقال أماريلدو ريبيريو، المدير الرياضي في نادي كروزيرو، إنَّ منديز لديه «مهارة فنية عالية»، وقدرة على اللعب في عدة مراكز، وسرعة، وقدرة مميزة على إنهاء الهجمات.



وقال في تصريحات لموقع النادي الرسمي: «اليوم، وقَّعنا على عقد مع جواو منديز، وهو لاعب واعد يتمتع بمميزات رائعة، وأعتقد أنه سينضم قريباً إلى فريقنا الأول».



وأضاف: «إنه لاعب طويل القامة، لديه مهارة فنية عالية. ويمكنه اللعب في مركز المهاجم الصريح أو المهاجم الثاني. وحتى مع طول قامته، يتمتع بالسرعة وقدرة ممتازة على إنهاء الهجمات».



من جهته، قال منديز، الذي كان يلعب في كروزيرو طوال عامٍ كامل دون عقدٍ احترافي: «هذا الفريق هو الذي فتح الباب أمامي. لديَّ حبٌّ كبير تجاه النادي… التدريب جيد للغاية، وكذلك الهيكل التنظيمي. إنه أكبر نادٍ في البرازيل ويسعدني اللعب هنا.. لطالما حلمت بتوقيع عقدٍ احترافي مع كروزيرو واللعب في صفوفه، وتسجيل هدف بملعب مينيراو وإهدائه إلى الجماهير».



ولم يكشف منديز أنَّه ابن رونالدينيو عند انضمامه إلى كروزيرو؛ إذ أراد إقناع المدربين بضمه بناءً على مزاياه وجدارته، وليس أي سببٍ آخر.



جديرُ بالذكر أنَّ رونالدينيو، الذي فاز بكأس العالم مع منتخب البرازيل في عام 2002، لعب في أندية باريس سان جيرمان وبرشلونة وإيه سي ميلان.