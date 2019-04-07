رياضة | جولة لممثلي منتخبات أمم إفريقيا على ملاعب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة لممثلي منتخبات أمم إفريقيا على ملاعب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية برئاسة هانى أبوريدة، البرنامج الخاص بزيارة ممثلي المنتخبات الإفريقية المشاركة بالكان التي تنظمها مصر منتصف يونيو المقبل.

وقررت اللجنة اصطحاب ممثلي المنتخبات عقب انتهاء القرعة الخاصة بالبطولة، فى رحلة لمدة 48 ساعة بالملاعب التي تستضيف البطولة، وكذلك الفنادق، حتى يتم الوقوف على متطلبات المنتخبات خلال البطولة.

وتُجرى قرعة أمم أفريقيا، يوم الجمعة المقبل بمنطقة الأهرامات، بوجود العديد من الشخصيات الكبرى على رأسها السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" ، والمالاجاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف".