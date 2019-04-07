رياضة | تعرف على تشكيل بيلا أمام دكرنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تشكيل بيلا أمام دكرنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفنى لفريق بيلا بقيادة المدير الفنى كابتن عبداللطيف الدومانى قبل قليل تشكيل فريقه والذى سيبدأ اللقاء المرتقب أمام دكرنس بملعب دكرنس فى الثالثة عصرا.

وجاءت قائمة اللاعبين الأساسيين على النحو التالى :

سامح محمود ، محمد ممدوح ، إبراهيم عوض ، عبدالعزيز محمد ، أحمد عاطف ، سيلا أسياجا ، إسلام حسن ، حسنى عزوز ، أحمد أبوالخير ، عادل جمال ، محمد لطفى .

ويحتل فريق بيلا صدارة المجموعة الثالثة برصيد ٨ نقاط بفارق الأهداف أمام الحرية عقب نهاية الدور الأول .