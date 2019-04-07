رياضة | تريزيجيه يصنع هدف فوز قاسم باشا في الدوري التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يصنع هدف فوز قاسم باشا في الدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإنجليزي أرسنال 0 x

15:05 1 إيفرتون الدوري الإسباني الدرجة الأولى بلد الوليد 0 x

16:15 0 إشبيلية ريال بيتيس - x

20:45 - فياريال الدوري الإيطالي الدرجة A لاتسيو - x

18:00 - ساسولو إنتر ميلان - x

18:00 - أتلانتا نابولي - x

20:30 - جنوى الدوري الألماني أوجسبورج 0 x

15:30 0 هوفنهايم بوروسيا مونشنغلادباخ - x

18:30 - فيردر بريمن الدوري الفرنسي نيس Advertisements - x

17:00 - مونبلييه باريس سان جيرمان - x

21:00 - ستراسبورج الدوري المصري الممتاز إنبي - x

17:30 - الداخلية بتروجت - x

17:30 - الاتحاد السكندري حرس الحدود - x

20:00 - سموحة الكونفدرالية الإفريقية نكانا 0 x

15:00 0 الصفاقسي جورماهيا 0 x

15:00 0 نهضة بركان النجم الساحلي - x

18:00 - الهلال السوداني حسنية أغادير - x

21:00 - الزمالك

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