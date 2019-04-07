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رياضة | تريزيجيه يصنع هدف فوز قاسم باشا في الدوري التركي

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أرسنال

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إيفرتون

الدرجة الأولى

بلد الوليد

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إشبيلية

ريال بيتيس

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فياريال

الدرجة A

لاتسيو

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ساسولو

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أتلانتا

نابولي

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جنوى

الدوري الألماني

أوجسبورج

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هوفنهايم

بوروسيا مونشنغلادباخ

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فيردر بريمن

الدوري الفرنسي

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مونبلييه

باريس سان جيرمان

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ستراسبورج

الممتاز

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بتروجت

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الاتحاد السكندري

حرس الحدود

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سموحة

الكونفدرالية الإفريقية

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الصفاقسي

جورماهيا

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نهضة بركان

النجم الساحلي

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الهلال السوداني

حسنية أغادير

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الزمالك

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