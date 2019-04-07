رياضة | تريزيجيه يصنع هدف فوز قاسم باشا في الدوري التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يصنع هدف فوز قاسم باشا في الدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرسنال
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إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
بلد الوليد
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إشبيلية
ريال بيتيس
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فياريال
الدوري الإيطالي الدرجة A
لاتسيو
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ساسولو
إنتر ميلان
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أتلانتا
نابولي
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جنوى
الدوري الألماني
أوجسبورج
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هوفنهايم
بوروسيا مونشنغلادباخ
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فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
نيس
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مونبلييه
باريس سان جيرمان
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ستراسبورج
الدوري المصري الممتاز
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الاتحاد السكندري
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سموحة
الكونفدرالية الإفريقية
نكانا
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الصفاقسي
جورماهيا
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نهضة بركان
النجم الساحلي
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الهلال السوداني
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الزمالك