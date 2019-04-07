اونلاين | الصفاقسي التونسي ونكانا الزامبي بث مباشر | مشاهدة مباراة نكانا والصفاقسي beIN Sports

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الصفاقسي التونسي ونكانا الزامبي بث مباشر | مشاهدة مباراة نكانا والصفاقسي beIN Sports

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الصفاقسي التونسي ونكانا الزامبي بث مباشر | مشاهدة مباراة نكانا والصفاقسي beIN Sports

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الصفاقسي التونسي ونكانا الزامبي بث مباشر | مشاهدة مباراة نكانا والصفاقسي beIN Sports

ويدخل الفريق الزامبي المباراة برغبة الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تسهيل مهمته قبل لقاء الإياب الذي يجمع الفريقان في العاصمة التونسية الأسبوع المقبل، بينما يرغب فريق النادي الصفاقسي أن يعود إلى تونس بنتيجة تساعده على الترشح للدور المقبل من أجل التتويج باللقب الإفريقي الغالي.

شاهد مباراة نكانا والنادي الصفاقسي بث مباشر اليوم فى بطولة الكونفدرالية الافريقية, حيث تنقل مباراة نكانا مع النادي الصفاقسي لايف في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مصر, وفي تمام الساعه الرابعة بتوقيت مكه مباشر.

الصفاقسي التونسي ونكانا الزامبي بث مباشر | مشاهدة مباراة نكانا والصفاقسي beIN Sports

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