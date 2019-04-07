اونلاين | كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر لمباراة ارسنال وايفرتون اليوم كورة اون لاين yalla shoot مباراة ارسنال وايفرتون

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مشاهدة مباراة إيفرتون وآرسنال بث مباشر اليوم 7-4-2019 في بطولة الدورى الانجليزى، البث الحي المباشر ومشاهدة مباريات اليوم اون لاين حيث تنقل مباراة إيفرتون مع آرسنال بدون تقطيع، على موقع كورة اون لايف في اطار منافسات الدورى الانجليزى.

مشاهدة مباراة إيفرتون وآرسنال بث مباشر اليوم اون لاين فى الدورى الانجليزى, حيث من المقرر ان تقام مباراة إيفرتون مع آرسنال لايف، ويمكن مشاهده المباراة على موقع كورة اون في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق بتوقيت مصر, وفي تمام الساعه الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مكه مباشر.

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موعد مباراة إيفرتون وآرسنال اليوم

بطولة الدورى الانجليزى

الساعة : 15:05 بتوقيت مصر

الساعة : 16:05 بتوقيت السعودية