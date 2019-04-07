انت الان تتابع كوتينيو يحلم بالعودة إلى ليفربول من جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

فيليب كوتينيو

تعهد النجم البرازيلي فيليب كوتينيو بالتغلب على مانشستر يونايتد رفقة برشلونة في موقعة دوري أبطال أوروبا بين الفريقين هذا الأسبوع، مشيرا إلى عدم اهتمامه بصافرات الاستهجان التي سيتلقاها من جماهير الشياطين الحمر في تلك المواجهة، إذ يدرك أنه وزميله لويس سواريز سيعانيان من معاملة خاصة على ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء، لكونهما لاعبين سابقين في صفوف ليفربول. وقال كوتينيو في هذا الشأن: "في حال أطلقت جماهير مانشستر صافرات الاستهجان علينا، فالأمر طبيعي في أولد ترافورد لكوننا لاعبين سابقين في ليفربول".

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وأضاف كوتينيو: "لن تحدث تلك الصافرات أي فارق بالنسبة لي، بل ستزيدني رغبة في اللعب بصورة أفضل والتركيز على حسم المباراة. أعرف جيدا أن المباراة أمام مانشستر يونايتد ستكون خاصة للغاية، وأعرف جيدا قيمتها من فترة وجودي مع ليفربول". وتابع: "لا تزال ذكريات مواجهة مانشستر يونايتد محفورة في ذهني. نعم، أنا الآن