كوتينيو يحلم بالعودة إلى ليفربول من جديد

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تحرير:خالد الفوي ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
فيليب كوتينيو
تعهد النجم البرازيلي فيليب كوتينيو بالتغلب على مانشستر يونايتد رفقة برشلونة في موقعة دوري أبطال أوروبا بين الفريقين هذا الأسبوع، مشيرا إلى عدم اهتمامه بصافرات الاستهجان التي سيتلقاها من جماهير الشياطين الحمر في تلك المواجهة، إذ يدرك أنه وزميله لويس سواريز سيعانيان من معاملة خاصة على ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء، لكونهما لاعبين سابقين في صفوف ليفربول. وقال كوتينيو في هذا الشأن: "في حال أطلقت جماهير مانشستر صافرات الاستهجان علينا، فالأمر طبيعي في أولد ترافورد لكوننا لاعبين سابقين في ليفربول".
وأضاف كوتينيو: "لن تحدث تلك الصافرات أي فارق بالنسبة لي، بل ستزيدني رغبة في اللعب بصورة أفضل والتركيز على حسم المباراة. أعرف جيدا أن المباراة أمام مانشستر يونايتد ستكون خاصة للغاية، وأعرف جيدا قيمتها من فترة وجودي مع ليفربول". وتابع: "لا تزال ذكريات مواجهة مانشستر يونايتد محفورة في ذهني. نعم، أنا الآن
وتابع: "لا تزال ذكريات مواجهة مانشستر يونايتد محفورة في ذهني. نعم، أنا الآن في مرحلة مختلفة، ولكن إذا أطاح برشلونة باليونايتد من دوري الأبطال، فستكون سعادتي الشخصية مضاعفة".
وواصل: "أعرف أن جماهير ليفربول ستشجعنا أمام مانشستر يونايتد، ولكنهم يعرفون أن الأمر قد ينتهي بمواجهة بين برشلونة وليفربول على ملعب الأنفيلد، وحينها سأرغب في تحقيق الفوز مع البرسا، ولكن سيكون من الحلم العودة إلى الأنفيلد من جديد بمشاعر مختلفة، وكي أكون أمينًا، كنت أتمنى تلك المواجهة في المباراة النهائية وليس في نصف النهائي".
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