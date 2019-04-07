انت الان تتابع الأهلي: قرار تأجيل مباراة المقاصة في يد لاسارتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

لاسارتي

ينتظر النادي الأهلي، رأي الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من لعب مباراة المقاصة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، أو تأجيلها قبل التحرك إداريًا من قبل الإدارة الحمراء ومطالبة اتحاد الكرة باتخاذ قرار بشأن ذلك اللقاء في ظل الظروف التي يمر بها الفريق قبل مباراة العودة أمام صن دوانز في منافسات دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا، وقال مصدر بالأهلي: «نريد أن نعرف أولًا هل لاسارتي يرغب في لعب المباراة من عدمها لأنه من الوارد أنه لا توجد لديه أزمة في إقامتها.

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وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، رسميًا إقامة مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها 13 إبريل المقبل، في ملعب برج العرب، بدلًا من إقامة المباراة على استاد الجيش بالسويس. ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الأحد،