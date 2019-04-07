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الأهلي يواجه صن داونز ببرج العرب بعد فضيحة الخماسية

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٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الأهلي وصن داونز

الأهلي وصن داونز

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، رسميا إقامة مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها 13 أبريل المقبل، في ملعب برج العرب، بدلًا من إقامة المباراة على استاد الجيش بالسويس، وكان ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، قد قال إن مسئولي القلعة الحمراء، طلبوا نقل مباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب برج العرب، الذي استضاف كل مباريات الفريق الأحمر القارية على ملعبه في الموسم الحالي.

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وكشف ثروت سويلم، في تصريحات تليفزيونية، عن وجود محاولات جارية للحصول على موافقات بشأن إقامة مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، متابعًا: «نحاول مساعدة الأهلي عن طريق إقامة المباراة على ملعب برج العرب، وذلك للسماح بأكبر عدد من الجماهير بالوجود في الملعب». وكان

وكشف ثروت سويلم، في تصريحات تليفزيونية، عن وجود محاولات جارية للحصول على موافقات بشأن إقامة مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، متابعًا: «نحاول مساعدة الأهلي عن طريق إقامة المباراة على ملعب برج العرب، وذلك للسماح بأكبر عدد من الجماهير بالوجود في الملعب».

وكان نقل المباراة إلى استاد الجيش بالسويس، قد تم بعدما أرسل الكاف خطابًا لاتحاد الكرة لطلب نقلها نظرًا لسوء أرضية الملعب الكائن بالإسكندرية.

وسقط الأهلي بخماسية مُذلة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، ليودّع فريق الأهلي، البطولة «إكلينيكيا» حيث يحتاج الأهلي إلى الفوز بأكثر من خمسة أهداف في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره، للتأهل.

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