انت الان تتابع أول تحرك رسمي من الأهلي بعد فضيحة خماسية صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد محمد ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
الأهلي وصن داونز
كشف العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن طلب رسمي تقدم به النادي لجميع الجهات المعنية بزيادة وحضور 60 ألف متفرج في مباراة العودة أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها 13 أبريل الجاري في ملعب برج العرب. وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «نناشد كل الجهات المعنية الوقوف بجوار الأهلي الذي يمثل مصر في بطولة قارية، كما أن إقامة المباراة على برج العرب تسهل من مهمة تأمينها»، مضيفًا: «نثق بوعي وانضباط جمهور الأهلي العظيم، ونراهن عليه».
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رسميا، إقامة مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها 13 أبريل المقبل، في ملعب برج العرب، بدلا من إقامة المباراة على استاد الجيش بالسويس. ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الأحد،
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رسميا، إقامة مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها 13 أبريل المقبل، في ملعب برج العرب، بدلا من إقامة المباراة على استاد الجيش بالسويس.
ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الأحد، إلى القاهرة آتيةً من جنوب إفريقيا، بعد خوض مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والتي أقيمت بينهما عصر أمس السبت، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري الأبطال الإفريقي، وانتهت بسقوط الفريق الأحمر بخماسية مذلة.
وودع القلعة الحمراء منافسات البطولة «إكلنيكيًّا» حيث يحتاج إلى الفوز بأكثر من خمسة أهداف في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وسط جمهوره، للتأهل إلى الدور المقبل.
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