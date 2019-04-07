الارشيف / اخبار الرياضه

أول تحرك رسمي من الأهلي بعد فضيحة خماسية صن داونز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع أول تحرك رسمي من الأهلي بعد فضيحة خماسية صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

الأهلي وصن داونز

الأهلي وصن داونز

كشف العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن طلب رسمي تقدم به النادي لجميع الجهات المعنية بزيادة وحضور 60 ألف متفرج في مباراة العودة أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها 13 أبريل الجاري في ملعب برج العرب. وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «نناشد كل الجهات المعنية الوقوف بجوار الأهلي الذي يمثل مصر في بطولة قارية، كما أن إقامة المباراة على برج العرب تسهل من مهمة تأمينها»، مضيفًا: «نثق بوعي وانضباط جمهور الأهلي العظيم، ونراهن عليه».

Advertisements

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رسميا، إقامة مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها 13 أبريل المقبل، في ملعب برج العرب، بدلا من إقامة المباراة على استاد الجيش بالسويس. ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الأحد،

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رسميا، إقامة مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها 13 أبريل المقبل، في ملعب برج العرب، بدلا من إقامة المباراة على استاد الجيش بالسويس.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الأحد، إلى القاهرة آتيةً من جنوب إفريقيا، بعد خوض مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والتي أقيمت بينهما عصر أمس السبت، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري الأبطال الإفريقي، وانتهت بسقوط الفريق الأحمر بخماسية مذلة.

وودع القلعة الحمراء منافسات البطولة «إكلنيكيًّا» حيث يحتاج إلى الفوز بأكثر من خمسة أهداف في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وسط جمهوره، للتأهل إلى الدور المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تحرك رسمي من الأهلي بعد فضيحة خماسية صن داونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا