«كاف» يعلن تصنيفات منتخبات أمم إفريقيا 2019

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ‏(كاف) التصنيفات النهائية للمنتخبات خلال حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامته خلال أيام تحت سفح الأهرامات بالجيزة. وجاءت التصنيفات بأربعة مستويات، ووقعت مصر في المستوى الأول، بينما جاء كل من المغرب ونيجيريا في المستوى الثاني رغم أنهما شاركا في مونديال روسيا الأخير، حيث تنظم مصر البطولة خلال الفترة من 22 يونيو إلى 20 يوليو المقبل. وتضم النسخة المقبلة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، وسيوجد في البطولة 5 منتخبات عربية.

وجاءت التصنيفات كالتالي: التصنيف الأول: مصر - غانا - تونس - كوت ديفوار - الكاميرون - السنغال التصنيف الثاني: المغرب - نيجيريا - الكونغو الديمقراطية - الجزائر - ‏مالي - غينيا التصنيف الثالث: أوغندا - جنوب إفريقيا - غينيا بيساو - زيمبابوي - أنجولا - بوروندي التصنيف الرابع: موريتانيا - ناميبيا

وجاءت التصنيفات كالتالي: التصنيف الأول: مصر - غانا - تونس - كوت ديفوار - الكاميرون - السنغال التصنيف الثاني: Advertisements المغرب - نيجيريا - الكونغو الديمقراطية - الجزائر - ‏مالي - غينيا التصنيف الثالث: أوغندا - جنوب إفريقيا - غينيا بيساو - زيمبابوي - أنجولا - بوروندي التصنيف الرابع: موريتانيا - ناميبيا - بنين - كينيا - مدغشقر - تنزانيا وستشهد القرعة دعوة عدد من نجوم الكرة الإفريقية، أبرزهم ديديه دروجبا، أسطورة الكرة الإيفوارية، وصامويل إيتو. ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.

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