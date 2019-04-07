انت الان تتابع بوكيتينو.. أمل ميلان في استعادة أمجاد الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

ماوريسيو بوكيتينو

يستعد نادي ميلان الإيطالي للتقدم بعرض لتوتنهام من أجل التعاقد مع مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إذ تنتوي إدارة الروسونيري توفير 300 مليون جنيه إسترليني للمدرب الأرجنتيني للتعاقد مع الصفقات التي يحتاج إليها لإحداث ثورة في صفوف الفريق. ويبدو أن المدير التنفيذي السابق لنادي أرسنال إيفان جازيديز، لا يرغب في التهاون مع فرصة عمله في ميلان، إذ يرغب في إعادة الفريق إلى سابق عهده والتتويج بالبطولات من جديد، خاصة أن مدرب الفريق الحالي جينارو جاتوزو بات قريبا من الرحيل بعد موسم مخيب للآمال يصارع فيه من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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وسبق أن أعرب ريال مدريد ومانشستر يونايتد عن اهتمامهما بالتعاقد مع بوكيتينو، ولكن الأمر لن يكون سهلا مع رئيس توتنهام، دانيل ليفي. ويعول ليفي على الملعب الجديد للفريق الذي تم تشييده مقابل مليار جنيه إسترليني، إلى جانب وعده بتوفير ميزانية ضخمة للصفقات الصيف المقبل، من أجل إقناع بوكيتينو بالبقاء ورفض عرض