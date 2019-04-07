- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع بعد الفضيحة..تريكة يواصل دعم الأهلي بالفانلة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد فرج ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٥٧ ص
دعم محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، القلعة الحمراء، بعد الخسارة المهينة من فريق صن داونز بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما عصر أمس السبت على استاد لوكاس موريبي، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سجل للفريق الجنوب إفريقي ثيما زواني في الدقيقة الثالثة عشر، وإيني أريندسيفي في الدقيقة الثالثة والعشرين، وريكاردو ناسيمينتو في الدقيقة السابعة والأربعين من ركلة جزاء، وجاستون سير في الدقيقة الثانية والستين، والهدف الخامس باكاماني لاعب الأهلي السابق في الدقيقة الثالثة والثمانين.
ونشر أبو تريكة صورة له صباح اليوم، الأحد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مرتديا قميص النادي الأهلي، وظهرت عليه ملامح الحزن الشديدة عقب الخماسية التي سكنت شباك فريقه. وقال أبو تريكة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب المباراة مساء أمس:
ونشر أبو تريكة صورة له صباح اليوم، الأحد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مرتديا قميص النادي الأهلي، وظهرت عليه ملامح الحزن الشديدة عقب الخماسية التي سكنت شباك فريقه.
وقال أبو تريكة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب المباراة مساء أمس: «أشتاق إلى النادي الأهلي كل يوم ولكن اليوم أشد اشتياقا إليه، نحن نحب ونعشق النادي لأنه في مثل هذه المواقف الصعبة يستطيع النهوض منها بكل بساطة وأكثر قوة».
واصل: «النادي الأهلي مدرسة نتعلم منها كل يوم، نحن نحزن من أجل الأهلي وليس من الأهلي».الأهلي سيخوض مواجهة الإياب يوم السبت المُقبل ويحتاج على الأقل خمسة أهداف والدخول في أوقات إضافية ثم الاحتكام لركلات الجزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الفضيحة..تريكة يواصل دعم الأهلي بالفانلة الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.