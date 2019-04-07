انت الان تتابع بعد الفضيحة..تريكة يواصل دعم الأهلي بالفانلة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٥٧ ص

دعم محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، القلعة الحمراء، بعد الخسارة المهينة من فريق صن داونز بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما عصر أمس السبت على استاد لوكاس موريبي، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سجل للفريق الجنوب إفريقي ثيما زواني في الدقيقة الثالثة عشر، وإيني أريندسيفي في الدقيقة الثالثة والعشرين، وريكاردو ناسيمينتو في الدقيقة السابعة والأربعين من ركلة جزاء، وجاستون سير في الدقيقة الثانية والستين، والهدف الخامس باكاماني لاعب الأهلي السابق في الدقيقة الثالثة والثمانين.

ونشر أبو تريكة صورة له صباح اليوم، الأحد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مرتديا قميص النادي الأهلي، وظهرت عليه ملامح الحزن الشديدة عقب الخماسية التي سكنت شباك فريقه. وقال أبو تريكة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب المباراة مساء أمس:

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