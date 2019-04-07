أرقام من تاريخ مواجهات الزمالك مع أندية المغرب

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٠٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص
الزمالك
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، مهمة صعبة عندما يحل ضيفا على نظيره حسنية أغادير المغربي، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، في إطار منافسات الذهاب بدور ربع النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية. واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم التونسي صادق السالمي لإدارة المباراة، يعاونه كل من الليبي عطية أمساعد، مساعدا أول، والتونسى أيمن إسماعيل، مساعدا ثانيا، والحكم الرابع وليد دراجي من تونس، بينما اختار "كاف" طاقم تحكيم أنجوليًّا لمباراة العودة.
وتأهل الزمالك إلى ربع النهائي عقب تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما صعد بطل المغرب باحتلاله المركز الثاني بمجموعته بـ8 نقاط خلف مواطنه المتصدر نهضة البركان. واجه الزمالك 7 فرق مغربية هي الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي والفتح الرباطي والجيش الملكي والمغرب الفاسي واتحاد طنجة والمكناسي، ليكون حسنية أكادير
واجه الزمالك 7 فرق مغربية هي الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي والفتح الرباطي والجيش الملكي والمغرب الفاسي واتحاد طنجة والمكناسي، ليكون حسنية أكادير هو الفريق المغربي الثامن.
الزمالك الأكثر فوزا في المواجهات المغربية بعد أن خاض 15 مباراة، حقق الفوز في 9 مواجهات، وتعادل في 4، وخسر مرتين فقط، وأحرز 25 هدفا، ودخل مرماه 12 هدفا.
أكبر فوز حققه الزمالك على فرق المغرب كان على الوداد البيضاوي برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2016، بأهداف باسم مرسي وأيمن حفني وشيكابالا ومصطفى فتحي، أما الخسارة الكبرى فكانت أمام الوداد البيضاوي بخمسة أهداف مقابل هدفين في الإياب.
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