الان تتابع بسبب الإساءة للحكم.. مهاجم أتليتكو مدريد يتعرض لعقوبات قاسية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم، أن دييجو كوستا، مهاجم أتليتكو مدريد، والمنتخب الإسباني، سيتعرض لعقوبات قاسية، بعد طرده من مباراة برشلونة أمس.

ووفقًا لموقع إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية، فإن دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، مهدد بالتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 8 مباريات من قبل الاتحاد الإسباني.

ووفقًا لتقرير جيل مانزانو، حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو، فإن كوستا سب والدته وقام بجذب ذراعه مرتين.

وكان كوستا، تلقى بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة برشلونة، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

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وإذا تعرض المهاجم الإسباني لعقوبة الإيقاف لمدة 8 مباريات، فإنه لن يتمكن من المشاركة في أي مباراة رفقة أتلتيكو في الليجا حتى نهاية الموسم الحالي.

واتَّسمت المباراة بالعصبية الشديدة من كلا الفريقين، الأمر الذي دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الصفراء للاعبي الفريقين في سبع مناسبات، فيما قام بطرد دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو في الدقيقة 28، بسبب تلفظه بعبارات غير لائقة ضد الحكم.

وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 85، ليسجل نجمه الأوروجواياني لويس سواريز الهدف الأول لأصحاب الأرض، فيما تكفل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وبات فريق برشلونة على مشارف الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، بعدما حقّق فوزًا ثمينًا ومستحقًا بثنائية نظيفة على حساب ضيفه وأقرب منافسيه أتلتيكو مدريد، مساء أمس السبت، في قمة مباريات المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، الساعي للتتويج بلقبه السادس والعشرين في البطولة، إلى 73 نقطة؛ ليواصل التحليق في صدارة المسابقة، متفوقًا بفارق 11 نقطة كاملة على أقرب ملاحقيه أتلتيكو، الذي تلقّى خسارته الثالثة على التوالي.