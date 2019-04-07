الامارات | برعاية محمد بن زايد.. انطلاق بطولة كأس العالم لرماية الأطباق - العين 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية محمد بن زايد.. انطلاق بطولة كأس العالم لرماية الأطباق - العين 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت اليوم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بطولة كأس العالم لرماية الأطباق - العين 2019 المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وذلك على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

وتستمر البطولة التي ينظمها اتحاد الامارات للرماية والقوس والسهم حتى 15 أبريل الجاري بمشاركة أكثر من 526 راميا ورامية يمثلون أكثر من 71 دولة.

وكانت اللجنة المنظمة أقامت مساء امس بفندق العين روتانا حفل افتتاح كأس العالم لرماية الاطباق بحضور فلاديمير ليسين رئيس الاتحاد الدولي للرماية والشيخ علي بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري والمهندس دعيج العتيبي رئيس الاتحادين العربي والكويتي وعبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة واللواء عبد الله حميد محمد المهيري نائب رئيس اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم وعبد الله الكمالي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحاد السعودي للرماية والنائب البرلماني لوشيانو روسي رئيس الاتحاد الايطالي للرماية ورؤساء الوفود المشاركة وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الرماية للقوس والسهم وعدد كبير من الرماة والشركات والجهات الداعمة للبطولة.

ورحب اللواء عبد الله محمد حميد المهيري نائب رئيس اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم بضيوف الامارات والحضور معربا عن سعادته باحتضان مدينة العين لهذه التظاهرة العالمية " كأس العالم لرماية الاطباق العين 2019" التي ستكون محط انظار العالم لأنها أحد أهم جسور الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020 .

وقال " انه لمن دواعي سرورنا أن تحظى البطولة الحالية التي تتزامن مع عام التسامح برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ..واسمحوا لي أن أتقدم باسمكم جميعا بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سموه على هذه الرعاية الكريمة التي تعطى لنا قوة دفع هائلة ".

وأعرب اللواء المهيري عن سعادته بتواجد هذا الكم من الرماة بيننا في عام التسامح الذي يجسد روح التعايش الذي تعيشه أكثر من 200 جنسية على أرض دولتنا الغالية مشيرا إلى أن دولة الامارات اعتادت فتح ذراعيها لاحتضان أكبر البطولات والاحداث الرياضية بفضل الرعاية والدعم الذي تجده من القيادة الرشيدة التي تعتبر الرياضة اسلوب حياة.

وأشاد بالتعاون الكبير من عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة وبجهود وسائل الاعلام معتبرا أنهم شركاء في هذا النجاح الذي ستحققه البطولة.

والقى عبد الله الكمالي رئيس اللجنة المنظمة كلمة شكر فيها جهود العاملين في اللجان المختلفة وتعاون الداعمين من جهات ومؤسسات وكل يد اسهمت في دعم البطولة.

من جانبه نقل محمد وهدان المندوب الفني للبطولة شكر وتقدير الاتحاد الدولي للرماية الى اتحاد الامارات للرماية والقوس والسهم واللجنة المنظمة للبطولة ونادي العين للفروسية والرماية والجولف وجميع القائمين على تنظيم هذا الحدث الهام لدعمهم له ولجهودهم العظيمة المبذولة والممزوجة بالخبرة والاخلاص في العمل والذي سوف يؤدي بالتأكيد الى نجاح البطولة وبامتياز.

وقال " سبق لنادي العين للفروسية والرماية والجولف أن استضاف عدة بطولات عالمية وقارية واقليمية وكتب لها جميعا النجاح وهذا يعكس جاهزية وتميز ميادينه ومطابقته لأحدث التقنيات العالمية مما يسهم في تحفيز المشاركين ليقدموا أداء متميز خلال منافسات شريفة".

وأعرب ممثل الاتحاد الدولي عن اطيب أمنياته للجميع باقامة سعيدة في مدينة العين وأن يعودوا جميعا إلى أوطانهم وهم يحملون ذكريات المحبة والأخوة من اصدقائهم من دولة الامارات العربية المتحدة.

من جانبه أعرب الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية عن شكره لدولة الإمارات على دعوته لحضور حفل افتتاح ومنافسات كأس العالم لرماية الأطباق.. مثمنا الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة لهذا الحدث العالمي.

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وتوقع رئيس الاتحاد الآسيوي أن تشهد البطولة منافسات قوية بسبب سعي الرماة الجاد إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

وقدم شكره إلى رئيس وأعضاء مجلس ادارة اتحاد الامارات للرماية والقوس والسهم على التنظيم الجيد وحفل الافتتاح الرائع مؤكدا أن مشاركة 526 راميا ورامية يمثلون 71 دولة عالمية لدليل على أهمية هذه البطولة الحالية مؤكدا أن البطولة تأتي في مقدمة أولويات كافة رماة العالم.

وأشاد اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرماية بحفل افتتاح كأس العالم للرماية وبما تضمنه من فقرات تراثية معبرة ورائعة..وقال " جاء تنظيم اتحاد الإمارات للحدث كعادتهم على أعلى مستوى وهذا ليس بجديد عليهم لأنهم يملكون من الخبرة والكوادر المؤهلة لذلك".. مؤكدا حرص الرماية المصرية على التواجد في البطولة.

ووجه الشكر والتقدير الى اتحاد الامارات للرماية والقوس والسهم متمنيا النجاح والتوفيق لكافة المشاركين.

وأعرب رئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية المهندس دعيج العتيبي عن سعادته بتواجده بدولة الامارات التي يعتبرها بلده الثاني مشيدا بالرعاية الكريمة للبطولة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولدعم سموه الكبير لرياضة ورماية الامارات مما اسهم في تطوير اللعبة على كافة الصعد.. موجها الشكر الى اتحاد الامارات للرماية والقوس والسهم على دعوتهم الكريمه له وعلى هذا التنظيم المميز.

كما اعرب المسؤول الكويتي عن أمله في ان يحالف التوفيق رماتنا العرب في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وأشاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الامارات للفروسية الرئيس السابق لاتحاد الرماية بالدعم اللامحدود الذي تحظى بها رياضة الامارات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ورؤية حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد أن دعم قيادتنا وراء تميز رياضيينا ورياضتنا عامة ورماية الامارات خاصة مشيرا إلى أن توجيهات مسؤولينا بضرورة أن يعكس كل حدث يتم تنظيمة الوجه الحضاري والرياضي لدولتنا الغالية وأن يعود ضيوفنا إلى بلدانهم وهم يحملون أطيب الذكريات عن الإمارات وشعبها الكريم.

وأعرب اللواء الريسي عن أمله في أن يتأهل رام أو أكثر من رماتنا في البطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020 لتكتمل فرحتنا بالاستضافة متمنيا للتنظيم كل النجاح.

وجاء حفل افتتاح بطولة كأس العالم لرماية الأطباق العين 2019 رائعا ومبهرا ويحكي تراث الامارات بصورة مبسطة في عام التسامح حيث استهل الحفل بكلمات بليغة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس وباني نهضة دولة الامارات العربية المتحدة الذي تابع الجميع كلماته المؤثرة عن التسامح.

وقدمت تلميذات مدرسة محمد بن خالد لوحات فنية وتراثية راقصة بمصاحبة الأهازيج والأغاني الشعبية كما قدمت فرقة اليولة بالعين عرضا تراثيا بالعصي نال اعجاب الحضور.

وأقامت اللجنة المنظمة للبطولة حفل عشاء على شرف ضيوف الدولة بفندق العين روتانا وسبق حفل العشاء تبادل الدروع التذكارية حيث أهدى كل من اتحاد الامارات للرماية والقوس والسهم دروعا تذكارية الى فلاديمير ليسين وإلى رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ علي عبد الله آل خليفة وإلى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الامارات للفروسية الرئيس السابق لاتحاد الرماية وإلى عبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة وإلى رئيس الاتحاد الافريقي اللواء حازم حسني وإلى الجهات الراعية والداعمة للحدث.

وقدم الاتحاد المصري للرماية دروعا تذكارية مماثلة الى رئيس الاتحاد الدولي ونظيره الآسيوي وإلى عبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة وإلى اللواء عبد الله المهيري نائب رئيس اتحاد الامارات للرماية والقوس والسهم.