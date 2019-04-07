الامارات | بالفيديو.. ظبي يتفوق على الهجن في ختامي المرموم

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ظبي يتفوق على الهجن في ختامي المرموم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الثاني من مهرجان ختامي المرموم للهجن، واقعة طريفة، بعدما اقتحم ظبي السباق المخصص للهجن، وتفوق عليها بتقدمه إلى المركز الأول.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو للظبي أثناء دخوله السباق، وتفوقه على الهجن المشاركة فيه.

شاهد الفيديو: