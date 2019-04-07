شكرا لقرائتكم خبر عن «النني» و«أوزيل» أساسيان في تشكيل أرسنال لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إيفرتون، في المباراة التي ستنطلق في الثالثة عصر اليوم، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وتواجد النجم المصري محمد النني، في تشكيل أرسنال الأساسي بعد ابتعاده في الفترة الأخيرة عن قائمة الفريق.

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وجاء التشكيل كالتالي:

لينو، موستفاي، مونريال، مايتلاند، النني، جيندوزي، كولاسيناك، أوزيل، مختريان، لاكازيت.

ويتواجد على دكة البدلاء: تشيك، ليشتاينر، جينكينسون، رامسي، سواريز، أيوبي، أوباميانج.