شكرا لقرائتكم خبر عن «إكرامي» ينتظم غدًا في مران الأهلي.. والفحص الطبي يحدد موقف هشام محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق غدًا الإثنين، بعد تعافيه من الإصابة في عضلة السمانة.

وكان شريف إكرامي قد شارك في تدريبات الكرة الخاصة بمران الغائبين عن رحلة الأهلي لجنوب أفريقيا الأخيرة، ليعلن جاهزيته في التواجد بالتدريبات الجماعية بشكل تام بعدما أنهى برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بمزق في عضلة السمانة.

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من ناحية أخرى، يخضع هشام محمد، لاعب الفريق، لفحص طبي جديد؛ لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية، حيث يعاني اللاعب من الإصابة في العضلة الخلفية.

وكان اللاعب قد بدأ تدريبات الجري حول الملعب خلال اليومين الماضيين، في إطار برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدا؛ استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز، والمحدد إقامتها على استاد بتروسبورت.