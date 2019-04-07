شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يتجاهل وسائل الإعلام المصرية في تغطية حفل قرعة أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تجاهل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» وسائل الإعلام المصرية في اختياراته للصحفيين والقنوات التي ستغطي حفل قرعة أمم إفريقيا 2019.

ومنحت إدارة الإعلام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الموافقة لـ32 صحفيا فقط جميعهم من العاملين في مكاتب وكالات الأنباء بالقاهرة ومراسلين لوسائل إعلام أجنبية، وذلك من بين 230 صحفيًا مصريًا قاموا بالتسجيل في موقع «كاف» لحضور مراسم القرعة.

وجاء توزيع الزملاء الحاصلين على الموافقة على النحو التالي: «6 وكالة رويترز، 5 بي بي سي، 5 بي إن سبورت، 4 الوكالة الفرنسية، 2 لكل من أسوشيتدبرس وسوبر سبورت والتليفزيون الصيني، ومقعد واحد لكل من موقع جول ووكالة الأخبار العالمية ووكالة ماب وتليفزيون فرنسا 24 والاتحاد المصري لكرة القدم والوكالة الأوروبية».