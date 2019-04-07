شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة نادي الغردقة تتأهل للمشاركة في بطولة قبرص الدولية للكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فازت هاجر فتحي محمد إمام، لاعبة الكاراتيه بنادي الغردقة الرياضي ومنتخب مصر، بالمركز الأول في تصفيات منتخب مصر «كوميتيه» ميزان 47 كجم، وتأهلت للمشاركة في بطولة قبرص الدولية للكاراتيه، التي ستقام أول شهر مايو المقبل؛ استعدادًا لبطولة العالم في شهر أكتوبر 2019.

وأكد محمد عقيد، مدرب اللاعبة وفريق الكوميتيه بالنادي، أن اللاعبة نموذج مشرف، وكانت حريصة خلال تدريباتها على تحقيق المركز الأول وتمثيل مصر دوليًا، مؤكدًا أن الفريق به لاعبون على مستوى عال.

وأضاف «عقيد» أن الفريق يجد دعم مجلس إدارة النادي ورئيسه محمد الشيخي من إمكانيات مادية، ومساندة من رئيس فرع البحر الأحمر للكاراتيه المهندس محمد أبوالروس، ومن المقرر إقامة حفل لتكريم اللاعبة بنادي الغردقة لتفوقها الرياضي.