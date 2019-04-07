شكرا لقرائتكم خبر عن بوردو يطلب معاقبة بالوتيلي بعد تسببه بكسر أنف لاعبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب نادي بوردو من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم معاقبة المهاجم الإيطالي لمارسيليا ماريو بالوتيلي، بعدما تسبب بكسر أنف مدافعه البرازيلي بابلو في مباراة الفريقين ضمن الدوري الفرنسي هذا الأسبوع.

وأوضح بوردو في بيان، السبت: «أحد لاعبينا كان ضحية حركة تبدو متعمدة، وهذا أمر غير مقبول»، منتقدًا «تصرف اللاعب الخصم (بالوتيلي) بعد دخوله أرض الملعب»، ومعتبرًا أنه «يدفع إلى التساؤل».

وخلال المباراة التي استضافها بوردو على ملعبه مساء الجمعة في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري المحلي وانتهت بفوزه 2-صفر، تعرض بابلو إلى ضربة بالكوع من بالوتيلي بعيدا من الكرة. وخرج بابلو في الدقيقة 78 والدم يسيل من أنفه، وخضع للعلاج خارج أرض الملعب، لكنه طلب من الحكم حكيم بن الحاج العودة إلى تقنية المساعدة بالفيديو («في ايه آر») لتبيان ما قام به المهاجم الذي كان قد دخل بديلا لدميتري باييت.

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وبعدما أمضى نحو ثلاث دقائق يتلقى العلاج، عاد البرازيلي إلى المستطيل الأخضر حيث تقدم ووجه دفعة بالكتف إلى صدر المهاجم المثير للجدل، قبل أن يسقط الأخير أرضا ويمسك وجهه.

وأدت هذه الحركة إلى إشهار الحكم البطاقة الحمراء المباشرة بوجه بابلو.

وأوضح بوردو في بيانه أن الفحوص الطبية التي خضع لها لاعبه «أظهرت إصابته بكسر في الأنف»، متابعا: «في هذه الظروف، لا يمكن للنادي سوى أن يأسف للعقوبة التي تعرض لها بابلو، وإن كانت الحركة التي قام بها تبدو مؤسفة».

وتابع: «نحن واثقون من أن اللجنة التأديبية في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ستقوم بدراسة الموضوع بشكل شامل».