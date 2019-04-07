شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباريات اليوم في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الأحد، ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون لمسابقة الدوري الممتاز المصري، تبدأ بمباراتي بتروجت والاتحاد السكندري، والداخلية وإنبي، وتختتم بلقاء حرس الحدود مع سموحة.

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أطقم تحكيم للمباريات على النحو التالي:

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مباراة بتروجت والاتحاد السكندري: تنطلق في الخامسة والنصف، على استاد الجيش بالسويس، ويديرها تحكيميًا محمد معروف، ويعاونه شهاب راشد ومصطفى حسن، وعرفة عرفات حكمًا رابعًا، أحمد حمدي ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.

مباراة الداخلية وإنبي: تنطلق في الخامسة والنصف، على استاد الشرطة، ويديرها تحكيميًا محمود البنا، ويعاونه محمد عبدالمجيد وحازم أبوالوفا، وشريف مهنا حكمًا رابعًا، طارق سامي وسعيد حمزة حكمًا خامسًا.

مباراة حرس الحدود وسموحة: تنطلق في الثامنة مساءا، على استاد المكس، ويديرها تحكيميًا أمين عمر، ويعاونه أحمد لطفي ومحمود رضا، وعباس حسن حكمًا رابعًا، عبدالعزيز السيد وإبراهيم محجوب حكمًا خامسًا.