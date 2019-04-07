شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: لا نية للتفريط في التوأم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنه لا نية لرحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن عن قيادة الأول لكرة القدم.

وكتب «عامر»، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «لاتفريط في الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن نهائيًا».

وكان سموحة خسر في مباراته الأخيرة أمام الزمالك بهدف دون رد في الدوري الممتاز، مواصلًا نتائجه السيئة في المسابقة.