شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: لا نية للتفريط في التوأم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنه لا نية لرحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن عن قيادة الأول لكرة القدم.
وكتب «عامر»، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «لاتفريط في الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن نهائيًا».
وكان سموحة خسر في مباراته الأخيرة أمام الزمالك بهدف دون رد في الدوري الممتاز، مواصلًا نتائجه السيئة في المسابقة.
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