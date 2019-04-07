نجم بايرن ميونخ على رادار تشيلسي

يواصل تشيلسي ، العمل على ترتيب أوراقه تحضيرا للموسم المقبل، رغم عقوبة الحرمان من التعاقدات لفترتي انتقالات، على خلفية تجاوزات في التعاقد مع لاعبين قصّر.

وينتظر تشيلسي، نهاية الشهر الحالي، نظر محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، للاستئناف الذي قدمه على العقوبة التي أوقعها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكله أمل في تجميد العقوبة على أقل تقدير.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور"، فإن عقوبة الحرمان من التعاقدات لم تمنع تشيلسي من البحث عن مهاجم جديد، حيث يراقب عن كثب إمكانية ضم مهاجم بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي.

ويقدم ليفاندوفسكي مستويات لافتة مع بايرن ميونخ، وسجل هدفين في فوز الفريق البافاري على بوروسيا دورتموند 5-0 مساء السبت في قمة الدوري الألماني.

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ويريد تشيلسي التعاقد مع مهاجم جديد، بسبب النقص الحاد في هذا المركز، نتيجة عدم تقديم اللاعبين الموجودين للمستوى المطلوب.



وأعير المهاجم الإسباني ألفارو موراتا إلى أتلتيكو مدريد بعد أداء مخيب للآمال، كما ينتهي عقد الفرنسي أوليفييه جيرو مع تشيلسي الصيف المقبل، علما بأنه أحرز هدفين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

نضيف إلى ذلك، عدم ارتقاء الأرجنتيني القادم على سبيل الإعارة من يوفنتوس، جونزالو هيجواين، لمستوى التوقعات، فأحرز 3 أهداف فقط في 11 مباراة.

وقد لا يمانع بايرن ميونخ الاستغناء عن ليفاندوفسكي، خصوصا وأنه يعمل حاليا على تجديد دماء الفريق، ويقترب من التعاقد مع الدولي الألماني تيمو فيرنر، من لايبزيج.