إيتو ودروجبا على رأس الحاضرين في قرعة أمم أفريقيا

قال محمد فضل، مدير بطولة الأمم الأفريقية، إن حفل القرعة سينطلق في الثامنة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، في منطقة الأهرامات بالجيزة.

وتنظم مصر البطولة خلال الفترة من 22 يونيو/حزيران، إلى 20 يوليو/تموز المقبل، وتضم 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.

وأكد فضل في تصريحات إذاعية، أن المكان سيفتح في الرابعة مساءً لاستقبال الحضور، وسيحضر مندوبو كاف والمسؤولون في تمام السابعة مساءً.

وأشار إلى أن الحفل سينطلق بفقرات غنائية، ثم كلمة لهاني أبوريدة، رئيس اللجنة المنظمة ورئيس اتحاد الكرة، وبعده أحمد أحمد، رئيس كاف، ثم يتسلم الاتحاد الأفريقي مقاليد الأمور لإجراء القرعة.

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وأوضح فضل أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي سيحضر الحفل، لكنه لن يلقي كلمة وفقًا للتقاليد المتبعة، خاصة أنه مدعو فقط وغير مشارك في التنظيم.

وتابع: "هناك نجوم كبار سواء مصريين أو أفارقة سيتواجدن في الحفل، وأغلب من تم دعوتهم أكدوا حضورهم، وعلى رأسهم الثنائي صامويل إيتو نجم برشلونة ومنتخب الكاميرون السابق، وديديه دروجبا، لاعب كوت ديفوار وتشيلسي السابق.

وحول تذاكر البطولة، قال فضل إنها ستطرح بين يومي 15 و20 من شهر أبريل/نيسان الجاري عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد أسعار التذاكر حتى الآن.