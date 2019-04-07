الأهلي يطلب حضور 60 ألف مشجع أمام صن داونز

تقدَّم النادي الأهلي، بطلب رسمي للجهات الأمنية لحضور 60 ألف مشجع في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي، التي تُقام السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، في تصريحات صحفية بحضور مراسل ، إنَّ ناديه تلقى خطابًا رسميًا بموافقة الاتحاد الأفريقي، على نقل اللقاء من ملعب الجيش الثالث بالسويس، إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأضاف: "خاطبنا اتحاد الكرة للتواصل مع وزارة الداخلية لحضور 60 ألف مشجع في لقاء صن داونز، خاصة بعد الموافقة على حضور 10 آلاف مشجع فقط".

وخسر الأهلي أمام صن داونز بخماسية دون رد في جولة الذهاب بربع نهائي دوري الأبطال.