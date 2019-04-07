رسميًا.. الإعلان عن تصنيف منتخبات أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا المقبلة التي تستضيفها مصر، قبل إجراء القرعة.

وتجري اللجنة المنظمة، قرعة بطولة الأمم الأفريقية، في منطقة الأهرامات، يوم الجمعة المقبل.

وتنظم مصر البطولة خلال الفترة من 22 يونيو/حزيران، إلى 20 يوليو/تموز المقبل، وتضم 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.

وتم تقسيم المنتخبات وفقًا للتصنيف إلى 4 مستويات، إذ يضم كل مستوى 6 منتخبات، لتكوين المجموعات الست.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بجانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى الدور الـ16، في نظام يطبق لأول مرة في البطولات الأفريقية.

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وجاء تصنيف المنتخبات الأفريقية كالتالي:-

المستوى الأول: مصر - غانا - تونس - كوت ديفوار - الكاميرون – السنغال.

المستوى الثاني: المغرب - نيجيريا - الكونغو الديمقراطية - الجزائر - ‏مالي – غينيا.

المستوى الثالث: أوغندا - جنوب إفريقيا - غينيا بيساو - زيمبابوي - أنجولا – بوروندي.

المستوى الرابع: موريتانيا - ناميبيا - بنين - كينيا - مدغشقر – تنزانيا.