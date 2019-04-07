مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد الموافق 7 - 4 - 2019، العديد من المباريات الهامة فى مختلف الملاعب العالمية أبرزها مواجهات المحترفين المصريين الننى، تريزيجيه وكوكا فى إنجلترا ، تركيا واليونان، ونستعرض أبرزها فى التقرير التالى: مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية اليوم جورماهيا الكينى × نهضة بركان المغربى – الثالثة عصرا - على قناة beIN SPORTS HD 7 ناكانا الزامبى × الصفاقسى التونسي – الثالثة عصرا - على قناة beIN SPORTS HD 1 النجم الساحلى التونسي × الهلال السودانى – السادسة مساء - على قناة beIN SPORTS HD 1 حسنية أغادير المغربى × الزمالك – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORTS HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي إيفرتون × أرسنال – الثالثة وخمس دقائق عصرا – على قناة beIN SPORTS HD 2 مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم واتفورد × وولفرهامبتون – الرابعة عصرا – على قناة beIN SPORTS HD 7 مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم ألافيس × ليجانيس – الثانية عشر ظهرا – على قناة beIN SPORTS HD 1 خيتافى ×بلباو – الثانية ظهرا – على قناة beIN SPORTS HD 3 بلد الوليد × إشبيلية – الرابعة والربع عصرا – على قناة beIN SPORTS HD 3 سيلتا فيجو × ريال سوسيداد – السادسة والنصف مساء - على قناة beIN SPORTS HD 3 ليفانتى × هويسكا – السادسة والنصف مساء - على قناة beIN SPORTS HD 6 ريال بيتيس × فياريال – التاسعة إالا الربع مساء - على قناة beIN SPORTS HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم Advertisements فيورنتينا × فروسينونى – الثانية عشر ونصف ظهرا – على قناة beIN SPORTS HD 4 كاليارى × سبال – الثالثة عصرا – على قناة beIN SPORTS HD 9 أودينيزى × إمبولى – الثالثة عصرا - على قناة beIN SPORTS HD 4 إنتر ميلان × أتلانتا – السادسة مساء - على قناة beIN SPORTS HD 4 لاتسيو × ساسولو – السادسة مساء - على قناة beIN SPORTS HD 2 نابولى × جنوى – الثامنة والنصف مساء - على قناة beIN SPORTS HD 4 مواعيد مباريات الدوري الألمانى اليوم أوجسبورج × هوفنهايم – الثالثة والنصف عصرا - على قناة beIN SPORTS HD 5 مونشنجلادباخ × فيردر بريمن – السادسة مساء - على قناة beIN SPORTS HD 5 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم ريمس × ليل – الثالثة عصرا - على قناة beIN SPORTS HD 6 نيس × مونبيليه – الخامسة مساء - على قناة beIN SPORTS HD 8 سان جيرمان × ستراسبورج – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORTS HD 6 مواعيد مباريات الدوري اليونانى اليوم بانيتوليكوس × أولمبياكوس "كوكا" – السادسة مساء مواعيد مباريات الدوري التركى اليوم قاسم باشا "تريزيجيه" × ارزوم – الثانية عشر والنصف ظهرا

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