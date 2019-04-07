«فرسان مكة» يشعلون الأوضاع في «الاتفاق»

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جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لدوامة الخسائر من جديد بعد خسارته أمس (السبت) أمام الوحدة 1-3 ضمن الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأثار سقوط الفريق مخاوف الجماهير الاتفاقية التي بدأت تتخوف من مستقبل مجهول ينتظر الفريق الذي أصبح في دائر الخطر، ويحتل فريق الاتفاق المركز التاسع برصيد 32 نقطة.

وشنت الجماهير الاتفاقية هجوماً لاذعاً صوب المدرب الإسباني بيرناس، واصفة إياه بأنه لم يحكم التصرف في مباراة الوحدة خصوصاً وأن الفريق الاتفاقي كان متقدماً بهدف، إلا أن المدرب لم يستطع التحكم بزمام الأمور وتحديداً في الجانب التكتيكي، وسقط الفريق بثلاثية لم تكن في الحسبان. وطالب الاتفاقيون إدارة النادي برئاسة خالد الدبل بتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان، لاسيما أن الفترة المقبلة حاسمة ولا تحتمل أي تفريط في النقاط، إذ لم يتبق سوى أربع مباريات حاسمة تتطلب مضاعفة الجهود، وإلا فإن الفريق سيدخل في دوامة الحسابات المعقدة ومن ثم الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

من جانبه، أرجع مدرب الاتفاق، الإسباني سيرخيو بيرناس خسارة فريقه أمام الوحدة إلى سوء الطالع، وقال: «الحظ لم يحالف الفريق أمام الوحدة، وسنحت لنا عدة فرص، ولكننا لم نوفق في التسجيل، بالإضافة إلى غياب بعض العناصر المؤثرة بسبب الإصابات. وقال:»حاولونا الوصول إلى مرمى الوحدة كثيراً، ولكن مع الأسف لم نستطع التسجيل، المباراة كانت قوية بين الفريقين، وفي الوقت الذي كنا نسعى فيه لتسجيل هدف التعادل، استطاع الوحدة من تسجيل الهدف الثالث ولم يتبقى الكثير من الوقت لتعديل النتيجة.