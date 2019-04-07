شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربى فى الكونفدرالية اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك، تتجه أنظار الملايين من محبى نادى الزمالك إلى ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، لمشاهدة المباراة المهمة أمام حسنية أغادير المغربى فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية بالمغرب.

موعد مباراة الزمالك

موعد مباراة الزمالك مع نظيره المغربى فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على قبل أن يقام لقاء العودة يوم 14 أبريل الجارى.

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موعد مباراة الزمالك.. قائمة الأبيض

ضمت قائمة الزمالك لمباراة اليوم كلاً من، حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح، خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وبهاء مجدى ومحمد عبد السلام، خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمد ابراهيم وإبراهيم حسن ومحمد عنتر، خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب

موعد مباراة الزمالك.. الغيابات

ويغيب عن الزمالك أمام حسنية أغادير كل من مصطفى فتحى وحازم إمام للإصابة، وحميد أحداد وفرجانى ساسى للإيقاف، وكهربا وأحمد مدبولى وأيمن حفنى لأسباب فنية.