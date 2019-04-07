شكرا لقرائتكم مختار مختار يوضح سبب خماسية صن داونز الكارثية أمام الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى، أن ما حدث للأهلى أمس فى جنوب أفريقيا والخسارة المذلة بـ5 أهداف نظيفة أمام صن داونز يعد كارثة بمعنى الكلمة.

وقال مختار في تصريحات إذاعية أن الأهلى لم يتلق كتلك الهزيمة من قبل على مدار تاريخه، كما أن اللاعبين لم يقدموا ما عليهم طوال الـ90 دقيقة، مشيرا إلى أن فتح الملعب أمام صن داونز كان سبب تلك الكارثة، وكان لابد من التقفيل بعد الهدف الثاني.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن اللاعبين والجهاز الفني عليهم أن يتحملوا المسئولية ويستجمعوا روح الفانلة الحمراء لإعادة الهيبة مرة أخرى بلقاء العودة، مشيرًا إلى أن الأهلي نجح من قبل في تعويض هزائم الذهاب في مباريات العودة وقادر على تكرارها.