شكرا لقرائتكم تفاصيل زيارة نائب رئيس حسنية أكادير لمقر الزمالك بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل مسئولو نادى الزمالك، خالد بورقية نائب رئيس نادي حسنية أكادير المغربى، فى مقر إقامة البعثة البيضاء بالمغرب، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين الناديين.

ويلتقى الزمالك مع حسنية أكادير المغربى، فى التاسعة مساء اليوم بدور الثمانية لمسابقة الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب الأخير.

والتقى نائب رئيس نادى حسنية أكادير، مع إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة البيضاء فى المغرب، وأكد بورقية على ترحيبه بالمارد الأبيض فى بلده الثانى المغرب، وتقديم أى خدمات له، ووجه تيجانا الشكر لممثل النادى المغربى، على حسن الاستقبال والضيافة.