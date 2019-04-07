شكرا لقرائتكم رسميا.. برج العرب يستضيف مباراة الإياب بين الأهلى وصن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى، إن النادى تلقى خطابًا من الاتحاد المصرى لكرة القدم يفيد بموافقة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» على إقامة مباراة الأهلى مع فريق صن داونز الجنوب أفريقى المقرر لها يوم 13 أبريل الجارى فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا ببرج العرب.
وأضاف المدير التنفيذى أن النادى خاطب اتحاد الكرة؛ من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير المسموح لها بحضور المباراة إلى 60 ألف مشجع؛ نظرا لأهمية المباراة، وحاجه الفريق لجماهيره فى هذه المباراة.
يذكر أن الأهلى خسر لقاء الذهاب أمس السبت، بجنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.
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