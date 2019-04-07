شكرا لقرائتكم بوطيب: حسنية أغادير فريق قوى على ملعبه ووسط جماهيره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المغربى خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك، صعوبة مباراة حسنية أغادير المحدد لها اليوم، الأحد بمدينة "أغادير"، فى ذهاب الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال خالد بوطيب فى تصريحات لموقع "البطولة" المغربى، "تنتظرنا مباراة صعبة أمام منافس مميز يجيد التنظيم داخل أرض الملعب، كما قدم مستويات رائعة فى العديد من المباريات الموسم الحالى".

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أضاف مهاجم الزمالك، "حسنية أغادير فريق قوى على ملعبه ووسط جماهيره، كما يعيش لاعبيه معنويات عالية بعد تحقيق حلم الوصول للدور ربع النهائى بمسابقة كأس الكونفدرالية بجانب نتائجه الجيدة فى مسابقة الدورى المغربى”.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة اليوم كلاً من، حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح، خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وبهاء مجدى ومحمد عبد السلام، خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمد ابراهيم وإبراهيم حسن ومحمد عنتر، خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب

ويغيب عن الزمالك أمام حسنية أغادير كل من مصطفى فتحى وحازم إمام للإصابة، وحميد أحداد وفرجانى ساسى للإيقاف، وكهربا وأحمد مدبولى وأيمن حفنى لأسباب فنية.