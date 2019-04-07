شكرا لقرائتكم تعرف على تصنيف منتخبات أمم أفريقيا 2019.. مصر فى المستوى الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، عن تصنيف المنتخبات المتأهلة للنسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.

وحجزت 5 منتخبات عربية مقاعدها فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، وهى مصر والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا.

وجاءت قائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 كما يلى، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، غانا، السنغال، الكاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، مالى، غينيا، أوغندا، جنوب أفريقيا، غينيا بيساو، زيمبابوى، أنجولا، بنين، بوروندى، تنزانيا، ناميبيا، كينيا، مدغشقر.

ووفقاً لصفحة " Africans Got Football" بموقع "فيس بوك"، جاء تصنيف المنتخبات المتأهلة للنسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر كالتالي..

التصنيف الأول: مصر - غانا - تونس - كوت ديفوار - الكاميرون – السنغال.

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التصنيف الثاني: المغرب - نيجيريا - الكونغو الديمقراطية - الجزائر - مالي - غينيا

التصنيف الثالث: أوغندا - جنوب أفريقيا - غينيا بيساو - زيمبابوي - أنجولا - بوروندي

التصنيف الرابع : موريتانيا - ناميبيا - بنين - كينيا - مدغشقر – تنزانيا.



المنتخب الوطنى

وتواجد منتخب مصر في التصنيف الاول بإعتباره البلد المنظم، فيما تواجد منتخب الكاميرون بإعتباره بطلاً للنسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أٌقيمت في الجابون.

جدير بالذكر أن قرعة بطولة كأس الامم الافريقية ستقام بمنطقة "الأهرامات" الجمعة المقبل في حضور جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي "الكاف".