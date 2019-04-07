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شكرا لقرائتكم اخبار الأهلى.. إشاعة على ركبة سعد سمير.. وإكرامى ينتظم فى المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اخبار الاهلى اليوم، يجرى سعد سمير، إشاعة على ركبته للوقوف على إصابته التى تعرض لها فى مباراة صن داونز أمس السبت، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
وكان سعد سمير قد تعرض للإصابة فى ركبته أمس خلال مباراة صن داونز الجنوب أفريقى أمس السبت، التى خسرها الأحمر بخماسية نظيفة، وغادر على إثرها اللقاء وحل ياسر إبراهيم بدلا منه.
اخبار الاهلى اليوم.. إكرامى جاهز
وينتظم شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى التدريبات الجماعية للفريق غدا الاثنين بعد تعافيه من الإصابة فى عضلة السمانة.
وكان شريف إكرامى قد شارك فى تدريبات الكرة الخاصة بمران الغائبين عن رحلة جنوب أفريقيا الأخيرة، ليعلن جاهزيته فى التواجد بالتدريبات الجماعية بشكل تام بعدما أنهى برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق فى عضلة السمانة.
ويستأنف الأهلى تدريباته غدا الاثنين؛ استعدادا لمواجهة المقاصة يوم الأربعاء المقبل فى الجولة الـ28 من منافسات الدورى الممتاز والمحدد إقامتها على استاد بتروسبورت.
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