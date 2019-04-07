يوفنتوس يخطط لبيع 11 لاعباً على الأندية الإنكليزية لاستقطاب نجم عالمي

اسماء السيد - كشفت تقارير إعلامية بأن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تخطط لإبرام صفقة مدوية خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة بالتعاقد مع نجم عالمي كبير لا يقل نجومية عن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتؤكد تلك التقارير بأن النجم المستهدف سيكون المهاجم الفرنسي الصاعد كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان والدوري الفرنسي، مشيرة الى أن يوفنتوس مرشح لخطفه من كبار أندية أوروبا و في مقدمها ريال مدريد الإسباني.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن إدارة يوفنتوس تحتاج إلى توفير سيولة ضخمة لإبرام الصفقة، وهو ما يجعلها تخطط بوضع 11 لاعباً على قائمة الانتقال مع نهاية الموسم الجاري ، منهم من تجاوز اعمارهم 30 عاماً او فقدوا مكاناً في تشكيلة مدرب الفريق ماسيميليانو أليغري.

ويتوقع ان تسارع الأندية الإنكليزية وعلى رأسها مانشستر يونايتد و تشيلسي وأرسنال لاستقطاب عدد من لاعبي يوفنتوس الذين سيتم وضعهم على قائمة الانتقال ، نظراً لاهتمامها بعدد من الأسماء في صفوفه.

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وتشمل قائمة اللاعبين كلا من الحارس الإيطالي ماتيا بيرين و رباعي الدفاع الأوروغوياني مارتن كاسيريس و الإيطاليان دانييلي روغاني و أندريا بارزالي و البرازيلي أليكس ساندرو ، وثلاثة لاعبين في خط الوسط هم الإيطالي ليوناردو سبينازولا و الألماني سامي خضيرة و البوسني ميراليم بيانتيش و البرازيلي دوغلاس كوستا، بالإضافة إلى المهاجمين الإيطالي مويز كين والأرجنتيني باولو ديبالا.

وعلى الرغم من ان بعض هذه الأسماء تتواجد في تشكيلة الفريق الأساسية ، إلا ان إدارة يوفنتوس تدرك اهمية طرح اسماء وازنة في سوق الانتقالات من أجل ضمان عقود جيدة للنادي ، مثل ميراليم بيانتيش المطلوب لعدة أندية إنكليزية وأوروبية ، وأيضاً ديبالا الذي عجز عن مجاراة إيقاع رونالدو، حيث يُعد هو الآخر مطلوباً لعدة اندية، وقيمة عقده ستوفر للنادي جزءاً هاماً من تكاليف الصفقة الصيفية المرتقبة في تورينو.

يشار الى أن صفقة رونالدو قد كشفت لمسؤولي يوفنتوس عن أهمية تواجد الأسماء أصحاب النجومية الكبيرة في النادي سواء من الناحية الفنية لتعزيز فرصة الفريق في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا أو من الناحية المادية في تسويق منتجاته ، بدليل ان اسهم النادي ارتبطت هذا الموسم برونالدو مثلما ارتفعت اسهمه في مواقع التواصل الاجتماعي.