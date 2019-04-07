قبل مواجهة المكس.. 7 أرقام لـ"حرس الحدود وسموحة" فى الدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى الممتاز المواجهة المنتظرة بين فريقى حرس الحدود وسموحة، والمقرر لها الثامنة مساء اليوم الأحد على معلب استاد المكس بالإسكندرية، فى الجولة الـ 28 بالدورى الممتاز.
ويسعى فريق الحرس لتصحيح الأوضاع بعد الخسارة الأخيرة التى تلقاها من طلائع الجيش بنتيجة 3 /0، بينما يطمح فريق سموحة لإيقاف سلسلة خسارة النقاط من خلال هذه المواجهة.
ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"حرس الحدود وسموحة" فى الدورى الممتاز بالجدول التالى:
حرس الحدود و سموحة
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