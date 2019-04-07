صحف إيطاليا تحتفى بفوز لورينزو سكاليز فى الجولة الرابعة للجولف بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الصحف الإيطالية، بفوز لاعب الأزروى الإيطالى لورينزو سكاليز بلقب الجولة الرابعة من دورى جبال الألب للجولف الذى أقيم فى مصر. ووفقا لصحيفة "الكوديديانو" الإيطالية، فقد خطف الأزروى اللقب بفارق ضربة واحدة فقط بعدما سدد 204 ضربات بينما سدد صاحب الترتيب الثانى الوصيف الماتادور الإسبانى تشافى الذى سدد 205 ضربات أما الثالث فكان الهولندى لارس. Advertisements وكان فوز سكاليز هو الفوز السادس بالنسبة لإيطاليا فى 2019 من محترفى الجولف.

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