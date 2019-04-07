شارك برأيك.. هل يستطيع الأهلى تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام صن داونز؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الأهلى لهزيمة ثقيلة أمام صن داونز الجنوب أفريقى بنتيجة 5/0 فى المباراة التى جمعتهما أمس، السبت، على استاد لوكاس موريبى فى بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا. وتعد هزيمة الأهلى أمام صن داونز هى الأكبر فى تاريخ هزائم الأحمر، والأكبر أيضًا فى تاريخ الأندية المصرية بالبطولات القارية، ليودع الأحمر دورى أبطال أفريقيا "إكلينيكياً"، قبل مواجهة الإياب فى مصر المقرر إقامتها يوم 13 إبريل الجارى. وطرح ”الخليج 365” استفتاءً للجماهير لإبداء آرائها فى قدرة الأهلى فى تعويض الخسارة الثقيلة وتحقيق ريمونتادا تاريخية فى لقاء العودة أمام بطل جنوب أفريقيا وهزيمته بنتيجة 6/0 أو على أقل تقدير التعادل معه بنتيجة 5/0. Advertisements

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