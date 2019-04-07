شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة السويس.. 7 أرقام لـ"بتروجت والاتحاد" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير زعيم الثغر المواجهة المنتظرة بين فريق بتروجت والاتحاد السكندرى، المقرر لها الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد على ملعب استاد السويس ضمن منافسات الجولة الـ28 بالدورى الممتاز.

ويسعى فريق بتروجت للخروج من أحزان الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز بنتيجة 3 /0، بينما يطمح الفريق السكندرى فى استعادة الانتصارات عقب الهزيمة الأخيرة من الأهلى بنفس النتيجة.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"بتروجت والاتحاد" فى الدورى الممتاز بالجدول التالى:

Advertisements

الاتحاد و بتروجت