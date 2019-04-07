شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الكونفيدرالية الأفريقية حلم جماهير القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطمح جماهير الزمالك فى تتويج الفريق الأبيض بلقب الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى التاريخ بالنسخة المقامة حاليا ، حيث يخوض الفارس الابيض لقاء هام فى ربع نهائى المنافسة الليلة أمام حسنية أغادير .

الزمالك يلتقى حسنية أغادير فى التاسعة مساء الليلة بتوقيت القاهرة فى إطار ذهاب ربع نهائى الكونفيدرالية الأفريقية بالمغرب ، وسط طموح الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى كريستيان جروس فى تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة المحدد له يوم الأحد المقبل فى السويس .

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و يدير لقاء الزمالك تحكيميا فى لقاء الليلة ، الحكم التونسى صادق السالمى و يعاونه كل من الليبى عطية أمساعد مساعد أول والتونسى أيمن إسماعيل مساعد ثانٍ والحكم الرابع وليد دراجى من تونس فيما اختار الكاف طاقم تحكيم أنجولى لمباراة العودة.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من ، حراسة المرمى: محمود جنش.

وخط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز "زيزو" أو محمد إبراهيم وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: خالد بوطيب.