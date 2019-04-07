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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك يلتقي مع حسنية اغادير المغربى مساء اليوم بمدينة اغادير بالمغرب فى ذهاب ربه نهائى بطولة الكونفيدرالية فى مباراة لن تكون سهلة للفريقين فى ظل رغبة كل فريق فى الصعود على حساب الأخر
موعد مباراة الزمالك وحسنية اغادير
جماهير الزمالك على موعد من معركة افريقية جديدة عندما يحل الزمالك فى التاسعة من مساء اليوم ضيفا على فريق حسنية اكادير المغربى فى ربع نهائى بطولة الكونفيدرالية
من المتوقع ان يجرى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك عدم تغييرات على التشكيل الذى يخوض به المباريات فى الفترة الاخير حيث من المتوقع ان يدفع بمحمود عبد العزيز فى وسط الملعب بدلا من الغائب فرجانى ساسي بسبب الايقاف وايضا يدفع بابراهيم حسن بدلا من محمود كهربا الذى لم يسافر مع الفريق الى المغرب وايضا هناك اتجاه لاستمرار محمد عبد الغنى ومحمود حمدى الونش فى الدفاع مع عودة حمدي النقاز لقيادة الجبهة اليمنى ..كما يوجد اتجاه لدى جروس فى الدفع بعمر السعيد فى قيادة الهجوم على حساب المغربى خالد بوطيب
تحذيرات جروس من هجوم حسنية اغادير
حذر السويسرى كريستيان جروس لاعبى الزمالك من الهجوم المتوقع فى البداية للاعبى حسنية اكادير خشية للحفاظ على شباك الزمالك نظيفة خاصة انه يرفع شعار ان لم يفوز الفريق الابيض فلا يخسر
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